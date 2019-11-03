شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال: رئيس الوزراء يلقى بيان بشأن حالة الطوارئ اليوم أمام البرلمان والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتورعلى عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المادة 132 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن يلقى رئيس الوزراء بيان عن الأسباب التى دعت إلى فرض حالة الطوارئ وأن يحيل المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
وتابع عبد العال:" نظرا لارتباط رئيس الوزراء بموعد هام مع الرئاسة فسوف يؤجل استماع المجلس لبيان رئيس الوزراء لحين حضوره جلسة اليوم".
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