شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى يشارك بمؤتمر "دعم الرخاء" بالأردن بحضور صندوق النقد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اليوم بالمملكة الأردنية الهاشمية "مؤتمر دعم الرخاء المشترك فى أوقات التحديات"، المقام بمعرفة المركز الإقليمى للمساعدات الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولى فى الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر الجارى بمدينة عمان، بمشاركة 15 دولة.

ويشارك فى المؤتمر وفد من مجلس النواب المصرى، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، ويضم النواب راشد أبو العيون ومصطفى أبو دومة ومني جاب الله.

ويستضيف المؤتمر عدد من أعضاء البرلمان المعنيين بالموازنة والتمويل والتجارة والتنمية الاقتصادية، وخبراء من صندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية، ومنهم جنيفر بيكمان بمكتب الاتصال البرلمانى - صندوق النقد الدولي، وسعيد الهاشمى مستشار العلاقات الخارجية بمنظمة التجارة العالمية، وجهاد أزعور مدير منطقة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى - صندوق النقد الدولي، وماريو منصور منسق المركز الإقليمى للمساعدات الفنية للشرق الأوسط- صندوق النقد الدولى، وعظيم صاديكوف رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى الكويت، وجافين جراى رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى العراق، وكريم إسماعيل الممثل المقيم لصندوق النقد الدولى بالعراق واليمن.

Advertisements

ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر يناقش عدد من الموضوعات الهامة خلال 10 جلسات على مدار اليومين.