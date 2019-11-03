شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان منتقداً تغيب النواب على الجلسات: بيوقعوا ويمشوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالدخول إلى القاعة الرئيسية تمهيداً لمناقشة إعلان حالة الطوارئ، مضيفاً: "الساعة أصبحت واحدة، مش معقول كدة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة.

ومازح عبد العال، رئيس الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصى، بقوله: "رئيس الائتلاف لا يمارس صلاحياته على النواب الذين لا يحضرون، فعل لجنة القيم لديك، خاصة والانتخابات على الأبواب".

وعلق عبد العال، على تغيب أعضاء البرلمان عن بداية الجلسة العامة بقوله: " هما بيوقعوا ويمشوا ".

وتشهد الجلسات العامة المنعقدة الاسبوع الجارى مناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها 4 مشروعات قوانين، وأخد الموافقة النهائية على 4 آخرين ومناقشة 24 أداة رقابية موجهة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منها ما يتعلق بدور الحكومة في مواجهة الشائعات علي السوشيال ميديا.

Advertisements

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة اليوم، أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر ومشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، بالإضافة إلي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وتشهد الجلسات مناقشة 4 مشروعات قوانين في مقدمتها قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مقدم من النائب أشرف عمارة و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع في ضوء تقرير لجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي.