شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة حالة الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن يناقش المجلس اليوم قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 55 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباح يوم الأحد الموافق 27 من أكتوبر عام 2019.
كما يبدأ المجلس خلال الجلسة فى مناقشة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهى تشمل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
كما يشمل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات ومكاتب اللجان التشريعية والخطة والدفاع عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية ومشروع قانون مقدم من النائب اشرف عمارة و60 نائب أخرين فى نفس الموضوع
ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام ومكتب لجنة الخطة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير
ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام ومكتب لجنة الخطة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية.
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