بقيمة 500 مليون جنيه .. تفاصيل أول عملية توريق لشركة راية القابضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:
وقعت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، على مستندات أول عملية إصدار سندات توريق في تاريخ الشركة، وتشمل محفظة الاصدار التي تقترب قيمتها من 500 مليون جنيه على مستحقات آجلة الدفع مضمونة بضمانات مختلفة.
وتتمثل هذه الضمانات في صورة قروض وتمويلات متناهية الصغر وتمويلات استهلاكية صادر من ثلاث شركات تابعة هي "راية للإلكترونيات - أمان للخدمات المالية - أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر"، بحسب بيان للشركة اليوم الأحد.
وأضافت الشركة، أن البنك التجاري الدولي قام بدور المستشار المالي والمنسق العام لعملية الاصدار بالاضافة إلى قيامه بدور الضامن لعملية التوريق إلى جانب البنك الأهلي المصري.
وشملت عملية التوريق أربعة شرائح مختلفة الأجل والحجم، منهم ثلاث شرائح قصيرة الأجل بتاريخ استحقاق 6 و 9 و 12 شهرًا، والشريحة الرابعة متوسطة الأجل يحل خلال 36 شهرًا، ويبلغ متوسط العائد المرجح للكوبون حوالي 12.7% لحملة السندات، وتحقق عملية الطرح ربح مجمع يبلغ 36.2 مليون جنيه للثلاث الشركات مصدرة سندات التوريق.
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