أسعار حديد عز تتراجع 730 جنيهًا للطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منار الرخ:

خفضت مصانع عز للحديد والصلب أسعارها بقيمة تصل إلى 730 جنيهًا في الطن تسليم أرض مصنع، ليسجل 10170 جنيهًا اليوم، بدلا من 10900 جنيه في اليوم الأول من الشهر الجاري، بحسب خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية لتجارة للصلب، لمصراوي.

وقال الدجوي إن السبب في خفض أسعار الحديد، هو الركود بالأسواق منذ شهر أكتوبر الماضي.

وكانت مصانع عز، أعلنت استقرار أسعارهما بداية من شهر نوفمبر، تسليم أرض المصنع، عند نفس أسعار الشهر الماضي، بحسب ما قاله خالد الدجوي.

وبلغ السعر تسليم أرض مصنع الجمعة الماضية 10.9 ألف جنيه شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، وهي نفس أسعار بداية أكتوبر الماضي.