14 ديسمبر.. الحكم على 3 متهمين بقضية "أحداث عنف الظاهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، حجز إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين "علي. س. ع، وم. م، وأ. ع. ح."، في "أحداث عنف الظاهر"، إلى جلسة 14 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم.

صدر القرار، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين وأمانة سر وليد رشاد.

وكانت النيابة العامة، قد أسندت للمتهمين وآخرين عدة تهم؛ منها "الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم، وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين".

Advertisements

ووصفا شادي سيف ممثل النيابة العامة، أمر إحالة المتهمين فى إعادة إجراءات محاكمتهم وأكد أن المتهمون من جماعة الإخوان وآخرين استخدموا الأسلحة النارية والبيضاء في الاعتداء على المواطنين.

وقال: "إنه في ليلة 15 يوليو 2013 بدائرة قسم شرطة الظاهر محافظة القاهرة، انضموا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شانه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص".

وتابع ممثل النيابة: "استعرضوا وآخرون القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم الوارد أسمائهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وفرض السطو عليهم بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم في مسيرة متوجهين لمنطقة الظاهر وشارع رمسيس وغمرة بعضهم حامل أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص".