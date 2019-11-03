شلل مروري بطريق الفيوم بسبب حادث سير أمام حدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شهد طريق الفيوم الصحراوي شللا مروريا منطقة أمام حدائق الأهرام إثر وقوع حادث تصام بين بين أتوبيس نقل عام وسيارة ميكروباص. انتقل رجال المرور لمكان الحادث وتم الدفع بونش لرفع حطام الحادث، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص جار حصرهم. فيما يقوم رجال الإسعاف بنقل المصابين للمستشفيات المختصة لتلقي العلاج اللازم.

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