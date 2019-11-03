أحمد سمير يطالب بتوسيع هامش الحرية في الصحافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

طالب الكاتب الصحفي أحمد سمير، بزيادة هامش الحرية في الصحافة، باعتباره أحد أهم الأدوات التي تساهم في ارتفاع مستوى المهنة التي عانت مؤخرا.

وقال: لو نتحدث عن صحافة جيدة فأنا لديّ أسئلة حول خطاب الكراهية والسباب وتحول الإعلام الرياضي لساحة للملاسنات، فأين الرقابة والانضباط في الإعلام، وهو أمر مهم نتحدث عنه حتى نضمن مهنية الإعلام".

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى لمنتدى إعلام مصر، أن السوشيال ميديا ظهر دورها بسبب غياب الصحافة، والناس تلجأ للبدائل.​