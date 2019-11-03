نقيب الفلاحين: مصر الخامس عالميًا في إنتاجية الوحدة المنزرعة من القمح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن القمح يتربع على عرش المحاصيل الأساسية في مصر، تبدأ زراعته في شهر نوفمبر من كل عام ويتم حصاده بعد امتلاء السنابل في شهر أبريل ونزرع منه 3.2 مليون فدان تقريبًا لننتج نحو 9 ملايين طن قمح سنويًا بمتوسط إنتاجية 18 أردب للفدان تقريبًا.

ولفت نقيب الفلاحين، إلى أن الدولة قامت بمجهودات كبيرة لتقليل الفجوه ما بين الإنتاج والاستهلاك حيث تستورد نحو 7 ملايين طن ونستهلك نحو 16 مليون طن قمح سنويا، حيث استطاع خبراء الزراعه المصريين استنباط أصناف من الأقماح عالية الإنتاجية ذات جودة عالية ومقاومة للأمراض حتى احتلت مصر المركز الخامس عالميًا في مستوى إنتاجية الوحدة المنزرعه من القمح.

وأوضح نقيب الفلاحين، أنه تم ابتكار طرق جديده لزراعة القمح توفر المياه وتعطي إنتاجيه عالية بعد أن كانت طريقة البدار هي الطريقة السائدة، وبعد الزراعة بالتسطير ابتكرت طرق الزراعة على مصاطب حيث ترشد في المياه والسماد والتقاوي.