عبر ميناء الإسكندرية.. مصر تستورد سيارات بـ6.2 مليار جنيه خلال أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر أكتوبر المنقضي عن 13 ألف و375 سيارة، بينهم 11 ألف و948 سيارة ملاكي، و1427 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار، فضلا عن 922 رسالة قطع غيار سيارات.

وأوضح بيان صادر عن جمارك السيارات بالإسكندرية، اليوم الأحد، أن إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل ورسائل قطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال أكتوبر بلغ حوالي 6 مليارات و268 مليون و500 ألف جنيه.

وحصلت جمارك السيارات بالإسكندرية ضرائب ورسوم جمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات عن تلك السيارات وقطع الغيار تقدر بحوالي حوالي مليار و671 مليون و755 ألف جنيه.

فيما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية واتفاقية أغادير خلال شهر أكتوبر حوالي 2 مليار و410 ملايين و175 ألف جنيه.