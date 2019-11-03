مقتل متظاهرين اثنين وإصابة آخرين في بغداد‎

قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية تابعة للبرلمان)، إن فتاة متظاهرة قتلت الجمعة، جراء إصابتها بقنبلة غاز مسيلة للدموع أطلقتها قوات الأمن وسط العاصمة بغداد.

وذكر عضو المفوضية علي البياتي، في بيان، إن ”فتاة متظاهرة قُتلت على جسر الجمهورية بعد استقرار عبوة غاز مسيل للدموع في رأسها“.

ولم تعقب الشرطة العراقية على الواقعة حتى الساعة 17.45 تغ.

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ويفصل جسر الجمهورية بين المتظاهرين في ساحة التحرير والمنطقة الخضراء وسط بغداد.

ويرتفع بذلك عدد قتلى الجمعة إلى اثنين، حيث قتل متظاهر في وقت سابق بعد إصابته بقنبلة غاز أطلقتها قوات الأمن لإبعاد المتظاهرين عن جسر ”السنك“ المؤدي أيضاً إلى المنطقة الخضراء، وفق مصدر طبي.

ويسعى المتظاهرون منذ أيام لعبور جسري السنك والجمهورية اللذي يؤديان إلى المنطقة الخضراء التي تضم مباني الحكومة والبرلمان ومنازل المسؤولين والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.