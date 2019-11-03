اشتعال النيران في طائرة رئيس الوزراء الياباني في الطريق إلى تايلاند

وقع حريق صغير في طائرة حكومة اليابان وهي متجهة إلى تايلاند، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وكان على متن الطائرة رئيس الوزراء شينزو آبي وأعضاء آخرون من الوفد الياباني في ذلك
ووفقا لها، اشتعلت النيران في الفرن، المخصص لتسخين الطعام. تم إطفاء الحريق بسرعة، ولم يصب أحد بأذى. واصلت الطائرة طريقها إلىبانكوك.
وتفتتح قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) في عاصمة تايلاند في الثاني من نوفمبر، والتي ستعقد خلالها مؤتمرات القمة بمشاركة قادة دول الرابطة وشركاء الحوار. سيكون الحدث الرئيسي هو قمة شرق آسيا (EAC)، وسيتم نقل رئاسة المنظمة إلى الدولة التالية بدورها.
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