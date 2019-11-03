جونسون: اتفاقي هو السبيل الوحيد للخروج من الاتحاد الأوروبي

ذكر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن فشله في إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الأسبوع الماضي مثلما وعد لهو "أمر مؤسف بشدة"، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وشدد جونسون على أن اتفاقه لا يزال السبيل الوحيد لإخراج بلاده من التكتل، وقال جونسون في مستهل حملته للانتخابات المقررة الشهر

المقبل "السبيل الوحيد للخروج من الاتحاد الأوروبي حاليا، والسبيل الوحيد لإنجاز البريكست، هو المضي قدما في الاتفاق الذي توصلنا إليه".

كان توسك أعلن، أمس الاثنين، أن دول الاتحاد قررت الموافقة على طلب المملكة المتحدة لتأجيل خروجها من الاتحاد من نهاية الشهر الجاري

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إلى نهاية يناير من العام المقبل.

وكان من المقرر أن تنسحب بريطانيا في 31 أكتوبر، من أكبر كتلة تجارية في العالم، لكن البرلمان أقر مشروع قانون يجبر الحكومة على السعي للحصول على تأجيل لمنع البلاد من المغادرة من دون اتفاق لتسهيل العملية.

واقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إجراء انتخابات يوم 12ديسمبر في محاولة لتأمين أغلبية لتمرير الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، لكن البرلمان رفض المقترح أمس.