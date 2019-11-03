إحباط مخطط إرهابي لاستهداف بغداد بالتزامن مع التظاهرات

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الأحد، إحباط مخطط إرهابي يعتزم تنفيذ هجمات، بالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، بأن قوة من قيادة العمليات الخاصة الأولى، إحدى تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب، تمكنت من إلقاء القبض

على الإرهابي المكنى "أبو هارون" بعد نصب كمين محكم له جنوبي العاصمة، وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة.

أضافت الخلية، "بعد التحقيق مع الإرهابي، تم العثور على كدس يحتوي على أسلحة، ومخازن، ومعدات تفجير، وأجهزة اتصال كانت معدة للقيام بعمليات

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إرهابية بالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها بغداد".

تشهد بغداد ومحافظات عراقية عدة، منذ مطلع أكتوبر، احتجاجات واسعة شارك فيها عشرات آلاف تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية ومطالبة بمحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة جديدة.

أعلن العراق، في ديسمبر2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.