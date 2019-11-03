قرقاش يرد على الشيوعي السوداني بعد انتقاده للإمارات والسعودية

رد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، على الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرا أبوظبي والرياض من قبل الحزب الشيوعي السوداني.

وأعرب قرقاش، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، عن أسفه إزاء كلمة السكرتير السياسي للحزب

الشيوعي السوداني، محمد مختار الخطيب، وخاصة "تناوله السلبي للدور الإماراتي والسعودي في دعم الاستقرار والانتقال السلمي في السودان".

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وأشار الوزير الإماراتي إلى أن كلمة الخطيب "لعلها انطلقت من مفاهيم إيديولوجية قديمة مرتبطة بحزبه"، مضيفًا:

"علاقتنا بالخرطوم تاريخية والدور العربي في دعم السودان في ظروفه الحالية ضروري".

وجاءت هذه التغريدة رداً على كلمة الخطيب التي ألقاها بمنطقة أم درمان، يوم الجمعة الماضي، التي اتهم فيها الإمارات والسعودية بـ"التدخل مبكرا في أول أيام الانتفاضة" السودانية ضد نظام عمر البشير، وإجراؤهما "اتصالات مشبوهة مع عدد من قيادات المعارضة بغية تغيير مسار الانتفاضة"، حسب قوله.