إسرائيل تعتقل فادي الهدمي "وزير شئون القدس"

اعتقلت قوات الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، وزير شئون القدس في السلطة الوطنية الفلسطينية، فادي الهدمي، من منزله في حي الصوانة بالقدس، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. حي الصوانة بالقدس، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. واعتدت قوات الشرطة عليه بالدفع عدة مرات خلال اعتقاله واقتياده لمركبة الشرطة. يذكر أن هذا الاعتقال الثالث له منذ توليه منصب وزير القدس، عدا عن عشرات الاستدعاءات.

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