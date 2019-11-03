أرامكو السعودية تعلن تفاصيل الاكتتاب العام في مؤتمر صحفي

عقدت شركة أرامكو السعودية مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن تفاصيل اكتتاب الشركة السعودية.
وأعلن ياسر بن عثمان الرميان رئيس مجلس إدارة أرامكو، خلال المؤتمر،عن موافقة هيئة السوق المالية السعودية على الاكتتاب، مشيرًا إلى أن الشركة هى الأكثر استقرارا فى توفير الطاقة للعالم.
وأضاف "الرميان"، أن طرح أرامكو فى "تداول" دليل على قدرة وعمق أسواقنا المحلية، مؤكداً أن الطرح العام الأولى لأرامكو هو خطوة مهمة لتحقيق رؤية 2030.
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