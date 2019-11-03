الجيش الإيراني: الهجوم اليمني على أرامكو فضيحة للأسلحة الأمريكية

اعتبر الجيش الإيراني أن هجوم الحوثيين على منشأة "أرامكو" أثبت أن الأموال، التي أنفقت على الأسلحة الأمريكية والبريطانية والفرنسيةوالإسرائيلية لم تنجح في الدفاع على هذه المنشآت، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
قال المتحدث باسم الجيش الإيراني، أبو الفضل شكارجي، في حديث لوكالة "فارس" إن الهجوم اليمنيعلى "أرامكو" شكل فضيحة للمضادات الدفاعية والرادارات والأسلحة الأمريكية التي نهبت لأجلها ثروات دول المنطقة.
وأوضح شكارجي أن "العدو لن يجرؤ على مهاجمة إيران بعد أن أدرك أن مئات مليارات الدولارات التي أنفقها على الأسلحة الأمريكية والبريطانية والفرنسية
وأكد المتحدث أن اليمنيين باتوا قادرين على شن عمليات هجومية وصناعة طائرات مسيرة وصواريخ دقيقة، مشيرا إلى أنه "كلما زادت ضغوط المعتدين على اليمنيين تضاعفت قدراتهم".
واعتبر أن "اتهام طهران بالهجوم على أرامكو ناجم عن يأس العدو وهزيمته في اليمن"، مضيفا أن "أنصار الله قادرون على صناعة طائرات مسيرة يصل مداها 1200 كم".
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