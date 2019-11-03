رئيس الوزراء العراقي يرأس اجتماعاً أمنياً لحماية المتظاهرين

عقد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مساء السبت اجتماعاً أمنياً لمناقشة حماية المتظاهرين في بغداد والمحافظات.

وذكر بيان للحكومة العراقية وزع في ساعة متأخرة من ليل السبت أن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي عقد مساء اليوم، اجتماعاً للقادة الأمنيين بحضور وزير الداخلية لبحث آخر التطورات والتأكيد على أداء الأجهزة الأمنية لمهامها بحفظ الأمن والاستقرار وقيامها بواجباتها وفق التوجيهات بحماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية في عموم البلاد".

من جانب آخر قال وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني اليوم الأحد، إن استمرار الاحتجاجات أدى إلى تأخير تفريغ العديد من شحنات الأرز والأغذية بميناء أم قصر.

وأدت الاحتجاجات يوم السبت إلى إغلاق كل الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر بالقرب من مدينة البصرة بجنوب العراق بعد أن استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع خلال الليل.

Advertisements

اقرأ أيضاً..قتيل وعشرات الجرحى في احتجاجات بغداد

وكانت السلطات الأمنية قد شرعت يوم السبت في إغلاق شوارع أبو نواس والحارثية والقادسية بالكتل الأسمنتية لتقييد وصول المتظاهرين إلى ساحة التحرير.

كما أصدرت قيادة عمليات بغداد قراراً بتقليص ساعات حظر التجوال الليلي في بغداد إلى أربع ساعات فيما تشهد أحياء وأزقة بغداد انتشاراً غير مسبوق للقوات الأمنية منذ سنوات.