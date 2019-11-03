كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعزيزات عسكرية تركية تدخل إلى سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية، اليوم الأحد، بأن تعزيزات عسكرية تركية دخلت إلى سوريا من محور ريف رأس العين وتقيم تحصينات في مناطق سيطرت عليها.

وذكرت الوكالة، أن وحدات من الجيش السوري أعادت انتشارها في القرى والبلدات من تل تمر إلى ناحية أبو راسين في ريف رأس العين، وعلى طريق الدرباسية – رأس العين بريف الحسكة الشمال شرقي.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، انتهاء أول دورية روسية تركية مشتركة في سوريا.

وبدأت القوات التركية، تسيير دوريات مشتركة مع القوات الروسية في شمال سوريا، في إطار اتفاق أدى إلى انسحاب المقاتلين الأكراد من الأراضي الواقعة على طول الحدود، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

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وبدأت الدوريات حوالى منتصف النهار (09,00 ت غ) في قرية بمنطقة الدرباسية، وفق ما أفاد المراسل من الجانب التركي في الحدود حيث اصطحبت القوات التركية صحفيين لتغطية الحدث.

وتوجه الجنود في حوالى عشر آليات عسكرية تركية وروسية إلى شرق الدرباسية لتسيير دورية في شريط يمتد على طول عشرات الكيلومترات، بحسب مصادر عسكرية تركية.

وبموجب اتفاق تم التوصل إليه بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين في 22 أكتوبر في سوتشي بروسيا عقب العملية العسكرية التركية في سوريا، أعطي المقاتلون الأكراد حتى الثلاثاء الساعة 15,00 ت غ للانسحاب من الأراضي الواقعة على طول الحدود.