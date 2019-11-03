كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراقيون يغلقون الطرق لدعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ المحتجون العراقيون يغلقون الطرق في بغداد لزيادة الضغط على الحكومة للاستقالة.

أغلق المتظاهرون طريقًا واحدًا بإطارات محترقة وأسلاك شائكة، ورفعوا لافتة كتب عليها "الطرق مغلقة بأمر من الناس".

تجمع عشرات الآلاف من المحتجين في ميدان التحرير بوسط بغداد وعبر جنوب العراق في الأيام الأخيرة، مطالبين باستقالة الحكومة وإصلاح النظام السياسي الذي أنشئ بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

و انضم الاف الطلاب للمشاركة في الاحتجاجات، والتي تلقي باللوم على النخبة السياسية في انتشار الفساد والبطالة المرتفعة وسوء الخدمات العامة.

أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل 250 شخصًا على الأقل منذ بدء المظاهرات في أوائل أكتوبر.