كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون يعتذر عن فشله في الالتزام بموعد البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه سيعتذر لأعضاء حزب المحافظين الذين صوتوا لصالحه بناءً على وعده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر.

وصرح لقناة سكاي نيوز اليوم الأحد إنه يشعر "بأسف عميق" أنه فشل في ذلك.

ولدى سؤاله عما إذا كان آسفًا لفقده الموعد النهائي، أجاب جونسون: "نعم، بالتأكيد".

تم حظر طلب جونسون لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو بدون صفقة انفصال من قبل البرلمان، الأمر الذي طلب منه السعي للحصول على تمديد. لقد كان هذا حجر الاساس في حملته الانتخابية التي أوصلته إلى السلطة في يوليو. منح الاتحاد الأوروبي تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 31 يناير.