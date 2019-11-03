كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لام" تعمل على تخفيف حدة التوترات في هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مكتب زعيمة هونج كونج "كاري لام" اليوم الاحد انها ستناقش كيفية تسهيل الامر بالنسبة للناس في المدينة التي يحكمها الصين والذين هزتهم الاحتجاجات العنيفة المناهضة للصين بين عشية وضحاها للعيش والعمل في البر الرئيسي.

وسوف تصل لام التي يحتقرها المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة، إلى بكين يوم الثلاثاء لحضور اجتماع في اليوم التالي لـ "المجموعة الرائدة" لتطوير منطقة خليج أكبر في جنوب الصين.

وقد اجتمعت المجموعة بالفعل مرتين، "لدعم عدد من التدابير لتسهيل سكان هونغ كونغ على التنمية والعمل والإقامة في مدن البر الرئيسي في منطقة الخليج الأكبر، فضلًا عن تعزيز التدفق المريح للأشخاص والبضائع"، بحسب مكتبها..

كانت الفكرة هي جذب "المواهب الراقية" من هونغ كونغ من خلال الإعفاءات الضريبية وتشجيع "الابتكار وريادة الأعمال" من الشباب في هونغ كونغ وماكاو.

وقامت لام بترويج منطقة الخليج الأكبر كوسيلة لتوفير فرص عمل للناس في هونغ كونغ وتخفيف التوتر الاجتماعي.

وتتكون المدن الكبرى في منطقة الخليج الكبير من تسع مدن من البر الرئيسي، بما في ذلك قوانغتشو وتشوهاى وشنتشن، والمنطقتان الإداريتان الخاصتان لهونج كونج وماكاو، الجيب السابق الذي كان يديره البرتغاليون والذي عاد إلى الصين في عام 1999.

وينتقل بالفعل عدد متزايد من سكان هونغ كونغ خارج المركز المالي المكتظ بالسكان - واحدة من أغلى مدن العالم - إلى البر الرئيسي.

وغضب المتظاهرون المناهضون للحكومة في هونغ كونغ، الذين عادوا إلى الحكم الصيني في عام 1997، أجزاء من الجزيرة الرئيسية إلى ساحات القتال يوم السبت من قادة الحزب الشيوعي في بكين وتصوروا أن الصينيين يتدخلون في حريات هونغ كونغ، وهي تهمة تنفيها الصين.

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ولقد حطموا شركات هونغ كونغ التي ينظر إليها على أنها مؤيدة للصين، وفي يوليو وقاموا بتخليص مكتب الاتصال الصيني، وهو الرمز الرئيسي للسيادة الصينية، من خلال الكتابة على الجدران.

وأدانت شينخوا الهجوم بما وصفته بـ "البلطجية الهمجية" الذين حطموا الأبواب وأنظمة الأمن وألقوا النار والقنابل اليدوية على اللوبي.

وقال متحدث باسم "شينخوا" في أحد مواقع الفيس بوك، أن ممارسة مثيري الشغب السود تظهر مرة أخرى، وقف العنف واستعادة النظام "هي المهمة الأكثر أهمية وإلحاحًا في هونغ كونغ في الوقت الحالي".

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه على المتظاهرين خلال يومي السبت وصباح اليوم الأحد، حيث امتدت أعمال العنف من جزيرة هونغ كونغ عبر الميناء إلى كولون. وكانت أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين هو التحقيق المستقل في وحشية الشرطة المتصورة.

كانت شرطة مكافحة الشغب على أهبة الاستعداد في منطقة كولون في مونغ كوك، وهي مكان متكرر للاحتجاجات العنيفة، اليوم الأحد، وكانت تستجوب شبان في بلدة شا تين الجديدة في الأراضي الجديدة.

وعادت هونغ كونغ إلى الصين بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" تضمن حرياتها لمدة 50 عامًا. ويتمتع جيش التحرير الشعبي الصيني بحامية في هونغ كونغ، ولكن القوات ظلت في الثكنات منذ بدء الاحتجاجات.

واستهدف المتظاهرون الشهر الماضي ثكنات لجيش التحرير الشعبي بالليزر مما دفع القوات لرفع لافتة تحذر من احتمال اعتقالهم. وقال كبار ضباط جيش التحرير الشعبي الصيني أن العنف لن يتم التسامح معه.

