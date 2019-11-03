كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكثر من 1.6 مليون إيراني زاروا تركيا من يناير إلى سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار أكثر من 1.6 مليون إيراني تركيا في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وفقًا لمكتب السياحة التركي.

وعلى الرغم من أن هذا الرقم هو أقل بنسبة اثنين في المئة عن العام الماضي، ولكن في شهري أغسطس وسبتمبر ارتفع عدد الزوار من إيران.

الإيرانيون هم خامس أكبر مجموعة بين السياح الأجانب في تركيا. في أغسطس، وزاد عدد الإيرانيين الذين زاروا تركيا بنسبة 45 في المائة، وفي سبتمبر بلغ 54 في المائة مقارنة بالأشهر نفسها من العام الماضي.

الإيرانيون هم أيضا في المرتبة الثانية بين الأجانب الذين يشترون العقارات في تركيا، بعد المواطنين العراقيين.

وأصدر مركز الإحصاء التركي تقريرًا الأسبوع الماضي يوضح أن الإيرانيين اشتروا 3،324 وحدة هذا العام، والتي ارتفعت بنسبة 14.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي و22 في المائة أكثر من عام 2017.

وفقدت العملة الإيرانية قيمتها أربعة أضعاف مقابل العملات الأجنبية في العامين الماضيين، والمزيد من الإيرانيين الذين يشترون العقارات في تركيا يمكن أن يعني فقط أن المزيد من الأثرياء يستثمرون أموالهم في الخارج.

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كان عدد الزوار الأجانب إلى تركيا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 أكثر من 36 مليون، بزيادة 14.5 في المئة عن العام الماضي، وجلبت السياحة 26.6 مليار دولار لتركيا في هذه الفترة

ذهب 40 في المائة من السياح إلى منطقة العطلات في أنطاليا، بينما زار 25 في المائة اسطنبول.

ويشكل الأشخاص من أوروبا والدول الشيوعية السابقة الجزء الأكبر من الزوار.

ترأس الألمان قائمة السياحة إلى اسطنبول حسب الإحصائية المتقدمة لشهر يناير حتى سبتمبر للعام 2019 حيث سجلت أعداد السياح زيادة ملحوظة بنسبة 12% اي ما يعادل 11 مليون و342 ألف و822 سائح مقارنة مع العام المنصرم.

كما سجل الألمان على وجه الخصوص زيادة 5% للعام الحالي وبينت الإحصائيات أن عدد السياح الألمان كان 858 أما الإيرانيون 687 والعراقيون 545 والروس 512 سائحا.

ولوحظ أن هناك زيادة أيضا في عدد السياح الصينيين بنسبة 11% حيث وصل عددهم إلى 300 ألف وعلى الصعيد نفسه ازداد عدد الكويتيين ليصل إلى 279 ألف سائح اي 30.7% كزيادة بحسب الإحصائيات.