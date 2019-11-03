كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. خامنئي عن المحادثات مع أمريكا: لن تحل مشكلات إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض المرشد الأعلى لإيران على خامنئي، مجددًا لأي محادثات مع أمريكا، قائلًا إنها لن تحل مشكلات إيران، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد.

وأمر الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، الحرس الثوري الإيراني، بتطوير أسلحة أكثر تقدمًا في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مؤكدا علي أنه يتعين على الحرس أن يمتلك أسلحة متقدمة وحديثة، ويجب تطويرها محليًّا، فإيران بحاجة إلى تطوير وإنتاج الأسلحه".

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وأضاف "خامنئي" في خطاب ألقاه في جامعة الإمام الحسين بطهران، "أن إيران يجب أن تعتمد علي أسلحة حديثة، في الوقت التي تعتزم الولايات المتحدة نشر نحو ثلاثة آلاف جندي في السعودية، بما في ذلك أسراب من الطائرات المقاتلة وقوة استطلاع جوي وقوات دفاع جوي.

وذلك حسبما ذكرت وكالة تسنيم للأنباء.ومن الجدير بالذكر أن هناك حالة من التوتر في الخليج منذ أن وجهت الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا اتهامات لإيران بالمسؤولية عن هجمات وقعت في 14 سبتمبر واستهدفت منشأتي نفط سعوديتين، إحداهما أكبر معمل لمعالجة الخام في العالم.

فيما نفت إيران مسؤوليتها عن الهجمات التي أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عنها