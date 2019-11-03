كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 3/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || عشرات الآلاف يطالبون رئيس الوزراء الباكستاني بالرحيل
احشتد عشرات الآلاف من المحتجين بمخيم في إسلام آباد في باكستان، للمطالبة برحيل رئيس الوزراء عمران خان.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل وزير شؤون القدس
أخبار عالمية عاجلة اليوم || السيطرة على 70 % من حرائق كاليفورنيا
تم السيطرة على غالبية الحرائق في كاليفورنيا التي أجبرت الآلاف من الناس على الإخلاء في الأسابيع الأخيرة، حيث وصل حجم السيطرة لأكثر من 70 % من الحرائق، كما ذكرت وزارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا