أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 3/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. أخبار عاجلة الآن || عشرات الآلاف يطالبون رئيس الوزراء الباكستاني بالرحيل Advertisements

احشتد عشرات الآلاف من المحتجين بمخيم في إسلام آباد في باكستان، للمطالبة برحيل رئيس الوزراء عمران خان. آخر الأخبار العاجلة في العالم || قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل وزير شؤون القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، وزير شؤون القدس بالسلطة الفلسطينية فادي الهدمي، حسبما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا). أخبار عالمية عاجلة اليوم || السيطرة على 70 % من حرائق كاليفورنيا

تم السيطرة على غالبية الحرائق في كاليفورنيا التي أجبرت الآلاف من الناس على الإخلاء في الأسابيع الأخيرة، حيث وصل حجم السيطرة لأكثر من 70 % من الحرائق، كما ذكرت وزارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا

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