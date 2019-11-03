كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل وزير شؤون القدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، وزير شؤون القدس بالسلطة الفلسطينية فادي الهدمي، حسبما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وذكرت الوكالة، أن قوات الاحتلال داهمت منزل الهدمي، في حي الصوانة في مدينة القدس فجراً، وفتشته، قبل أن يتم اعتقاله.

ويذكر أن هذا الاعتقال هو الثالث للهدمي منذ توليه منصبه في إبريل الماضي، فضلاً عن عدد كبير من الاستدعاءات.

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتقال وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، بعد أن داهمت قوة كبيرة من المخابرات والشرطة الاسرائيلية منزله في القدس وقامت بتفتيشه.

وبحسب بيان رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة التحرير الوطني الفلسطيني، فتح منير الجاغوب، فقد داهمت القوات الإسرائيلية منزل محافظ القدس عدنان غيث في بلدة سلوان.

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ويوم الاثنين الماضي، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 51 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن بين هؤلاء سيدة وأطفال.

والفلسطينيون الذين اعتقلوا يقطنون محافظات القدس وبيت لحم والخليل وجنين ورام الله وطولكرم وسلفيت.

وتشير أرقام فلسطينية إلى وجود نحو 5700 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم 250 طفلا.

اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلى، الليلة، مصلى باب الرحمة فى الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، وعبثت فى الأثاث بداخله.

وأفاد شهود عيان، بأن شرطة الاحتلال اقتحمت مصلى باب الرحمة وأخرجت بعض أثاثه من خزائن وقواطع خشبية، ومنعت الحرس المتواجدين فى المكان من التدخل أو التصوير كما طلبت من أحد الحراس بحذف فيديو صوره أثناء اقتحامهم المصلى.