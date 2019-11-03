كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. ترامب يتعرض لموقف محرج خلال مباراة لفنون القتال المختلطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لموقع محرج خلال حضوره مباراة لفنون القتال المختلطة في نيويورك، أمس السبت.

هتافات مناهضة لترامب

وبحسب موقع قناة سكاي نيوز عربية، واجه ترامب هتافات مناهضة له من الجمهور، بعد 6 أيام على موقف مماثل في ملعب في إحدى مباريات دوري البيسبول في واشنطن.

وقد أثار دخول ترامب إلى قاعة "ماديسون سكوير غاردن"، صيحات استهجان طغت على التصفيق والتشجيع، حسبما قالت شبكة "فرانس برس".

وأدى حضور الرئيس إلى مدينته نيويورك، إلى تظاهرة ضمت بضع عشرات من الأشخاص أمام الصالة الشهيرة.

وجلس ترامب في الصف الثالث مع ابنيه دونالد الابن وإيريك، وتابع المباراة بين كيفن لي وغريغور غيليبسي، ثم وقف لثلاثين ثانية تقريبا ليصفق لغيليبسي.

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ترامب يتعرض لموقع مماثل

وكان ترامب واجه موقفا مماثلا، الأحد، عندما حضر مع زوجته ميلانيا المباراة الخامسة في الدور النهائي لدوري البيسبول في واشنطن.

وحضر ترامب في اليوم الذي أعلنت فيه إدارته مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي المطلوب الأول للولايات المتحدة.

وبعد الشوط الثالث للمباراة، عرضت كاميرات الفيديو في الملعب صور جنود حاضرين في المدرجات، لكنها تحولت فجأة لتظهر صورة ترامب.

وبمجرد أن ظهرت الصورة على شاشة عملاقة، أطلق المشجعون صيحات الاستهجان.