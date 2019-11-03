عزيز سعد الله يخرج عن صمته بعد أنباء انفصاله عن زوجته خديجة أسد

نفى الممثل المغربي عزيز سعد الله، أمس السبت، الشائعات التي تم تداولها، أخيرا، والتي تخص انفصاله عن زوجته الممثلة خديجة أسد.

واختار عزيز سعد الله، أسلوبا ساخرا، للرد على الأخبار، التي راجت حول طلاقه من زوجته خديجة أسد، رفيقة دربه في معظم الأعمال، التي قدمها.

ودون عزيز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: “علاش سولتكم واش بالصح.. شفت اليوم فى واحد الجريدة إلكترونية خبر كيقول بأن الفنان عزيز سعد اللـه طلق الفنانة خديجة أسد. كنسولكم واش بالصح لأنه أنا ما فى خباريش … واش بالصح..؟”.

وغاب الثنائي عزيز سعد الله، وخديجة أسد، عن الأعمال التلفزية لمدة طويلة قبل أن يعودا في “ستكوم” كوميدي اجتماعي، في رمضان الماضي، على القناة الأولى، ثم غابا مرة أخرى.