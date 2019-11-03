فضله على المنتخب الوطني.. آيندهوفن يؤكد اختيار إحاتارين اللعب لهولندا_ صورة

اختار اللاعب المغربي محمد إحاتارين، المحترف في صفوف بي إس ڤي آيندهوفن الهولندي، تمثيل منتخب هولندا دوليا على المنتخب الوطني.

ونشر الحساب الرسمي لآيندهوفن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأحد، صورة لإحاتارين مع رونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي، يحمل خلالها الثنائي قميص منتخب هولندا.

وأرفق ثالث ترتيب “الإيريديفيزي”، صورة إحاتارين وكومان بالتعليق التالي: “اتخذ محمد قراره سيلعب للمنتخب الهولندي”.

وكان صاحب 17 عاما، محط صراع بين الجامعة الملكية لكرة القدم، والاتحاد الهولندي للعبة، من أجل تمثيله لأحد المنتخبين على الصعيد الدولي.

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ووجه البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب “أسود الأطلس”، الدعوة لأحاتارين، غير أن اللاعب طالب بعدم الضغط عليه، ومنحه الوقت الكاف، للحسم في هوية البلد الذي سيلعب لمنتخبه الأول.

وحضر فوزي لقجع رئيس الجامعة، أكتوبر الماضي، جنازة والد لاعب آيندهوفن، حيث تم دفنه بمدينة الحسيمة، وهي الخطوة التي تحدثت خلالها مجموعة من المصادر عن اقتراب إحاتارين من اللعب للمنتخب الوطني، قبل أن يُعلن الفريق الهولندي اليوم، تمثيل لاعبه لمنتخب “الطواحين”.