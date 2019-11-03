نصب خيمة اعتصام أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نصبت لجنة المتابعة العليا خيمة اعتصام أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس احتجاجا على ازدياد العنف والجريمة في المجتمع العربي صباح اليوم، الأحد،
وأعلنت لجنة المتابعة عن الشروع في إضراب عن الطعام في خيمة الاعتصام بمشاركة قيادات الجماهير العربية منذ اليوم ولغاية يوم الثلاثاء المقبل.
وتواجد في الخيمة رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، ونواب القائمة المشتركة، إضافة إلى عدد من الناشطين السياسيين من كافة الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة في المجتمع العربي.
وتأتي هذه الخطوات الاحتجاجية للمتابعة، وسط استمرار الحراك الشعبي في البلدات العربية رفضا للعنف ونبذا للمجرمين واحتجاجا على تواطؤ الشرطة مع العنف والجريمة، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات التي أقرتها لجنة المتابعة العربية، خلال الأسابيع الماضية.
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