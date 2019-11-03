شكرا لقرائتكم خبر عن الطوارئ الإماراتية: توقعات أن يغمر المد البحري بعض المناطق والان مع التفاصيل

الأحد 3 نوفمبر 2019 المد البحري حذرت "الطوارئ والأزمات" الإماراتية، من أن يغمر المد البحري بعض المناطق.

Advertisements وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وام" فإن توقعات أن يغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من ساحل الدولة الشرقي نتيجة للعاصفة المدارية ⁧"مها⁩ ". وذلك ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين. ودعت الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن شواطئ السواحل الشرقية

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