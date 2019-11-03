شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع المليشيا في منبه الحدودية والان مع التفاصيل

الأحد 3 نوفمبر 2019 قصفت القوات السعودية، اليوم الأحد، تشرين الثاني 03، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بصعدة شمالي البلاد.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. وأكدت المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر. إلى ذلك قصفت المقاتلات الحربية التابعة للتحالف بست غارات تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية الظاهر الحدودية مع المملكة العربية السعودية. Advertisements وأضافت المصادر أن أعمدة الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي. وكان التحالف قصف، في وقت سابق اليوم، مواقع وتجمعات للمليشيا في مديرتي حيدان ورازح بالمحافظة ذاتها.

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