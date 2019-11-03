مقتل 8 من طالبان واعتقال 15 آخرين عمليات عسكرية بأفغانستان

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:40 مساءً, 3 نوفمبر 2019 م المناطق - وكالات قتلت القوات الخاصة الأفغانية ثمانية من مسلحي حركة طالبان واعتقلت 15 آخرين خلال عمليات عسكرية شنتها في أقاليم زابول وهلمند وبلخ وباكتيا.

وذكرت وكالة “خاما برس” الأفغانية نقلًا عن مسؤولين اليوم أن القوات الخاصة قتلت أربعة من مسلحي طالبان واعتقلت 6 آخرين خلال مداهمة بمنطقة قلات بإقليم زابول.

وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة قتلت ثلاثة من مسلحي طالبان واعتقلت مسلحًا آخر خلال مداهمة في منطقة “موسى قلعة” بإقليم هلمند.

واعتقلت القوات الخاصة خمسة من مسلحي طالبان ودمرت مخبأ للأسلحة خلال عملية خاصة في منطقة “دولت آباد” بإقليم بلخ.

كما قتلت القوات الخاصة مسلحًا من طالبان واعتقلت ثلاثة آخرين خلال دورية بمنطقة “نهر السراج” بإقليم هلمند.

وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة دمرت مخبأ للأسلحة خلال عملية منفصلة بمنطقة زورمات بإقليم باكتيا.

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