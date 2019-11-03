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التقى قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم الاحد، اعدادا من المتظاهرين والمعتصمين قرب ساحة التحرير في مناطق وسط بغداد.
كما أكد قائد عمليات بغداد على دور القوات الامنية في حماية المتظاهرين، قائلا "انا كفيل بحمايتكم"، موصيا اياهم "بعدم الاقتراب من الحواجز الامنية والتظاهر في الامكنة المخصصة تجنبا للاحتكاك مع القوات الامنية".
وقال قائد العمليات للمتظاهرين الذين التقاهم"" مهما طال وقت التظاهر فنحن سنحميكم".
كما اشار، عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، الى "حظر التجوال سيرفع بالكامل خلال ايام قليلة".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. قائد عمليات بغداد يلتقي المتظاهرين 'أنا كفيل بحمايتكم' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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