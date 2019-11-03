أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الأحد، العثور على عبوات ناسفة وصاروخين في "مستودع نفط الأنبار الجديد" بمدينة الرمادي.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نداء ورد من حركات شرطة الأنبار لغرض تفتيش مكان مستودع نفط الأنبار الجديد في مدينة الرمادي منطقة الطاش الثانية".
وأضافت، أنه "تم التوجه وتفتيش المكان والعثور على 10 عبوات ناسفة عبارة عن جلكانات سعة 20 لتراً وصاروخ جهنمي عدد 2 من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي".
وأشار البيان، إلى "معالجة وإتلاف العبوات في نفس المكان عن طريق الماء، وتطهير المكان بالكامل".
وأضافت، أنه "تم التوجه وتفتيش المكان والعثور على 10 عبوات ناسفة عبارة عن جلكانات سعة 20 لتراً وصاروخ جهنمي عدد 2 من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي".
وأشار البيان، إلى "معالجة وإتلاف العبوات في نفس المكان عن طريق الماء، وتطهير المكان بالكامل".
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