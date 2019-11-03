محافظ بغداد يعلن إطلاق الاسماء النهائية للفائزين بتعيينات التربية

وقال العطا في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مديريات التربية التي انجزت الاعتراضات ستباشر اليوم بإعلان الاسماء النهائية على الموقع الالكتروني للمحافظة والمديريات على الويب سايت وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي"، موضحا بان "الأوامر الادارية ومصادقة المحافظ ستاتي بالتزامن مع نشر الاسماء".واكد العطا، أن "الاسبوع الحالي سيشهد الانتهاء وحسم ملف التعيينات لجميع الوظائف الادارية وكذلك المتقدمين بصفة معلم ومدرس"، لافتا الى أن "عدد تلك الدرجات بلغ نحو 900,١٢ درجة".

ونوه الى "شمول جميع المحاضرين بالمجان بالعقود"، مستدركًا في الوقت ذاته الى "حصول الموافقات الأولية لإدراجهم ضمن الدفعة الثانية من التعيينات التي قد تصل الى ٣٠ الف درجة وظيفية في مديريات التربية وضمن حركة الملاك لعامي ٢٠١٨-٢٠١٩".