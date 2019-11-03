محافظ بغداد يعلن إطلاق الاسماء النهائية للفائزين بتعيينات التربية

اعلن محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا، الاحد، مباشرة مديريات التربية بإعلان الاسماء النهائية للفائزين بالتعيين، مشيرا الى الشروع بإصدار الأوامر الادارية للمديريات التي انجزت القوائم.
واكد العطا، أن "الاسبوع الحالي سيشهد الانتهاء وحسم ملف التعيينات لجميع الوظائف الادارية وكذلك المتقدمين بصفة معلم ومدرس"، لافتا الى أن "عدد تلك الدرجات بلغ نحو 900,١٢ درجة".
ونوه الى "شمول جميع المحاضرين بالمجان بالعقود"، مستدركًا في الوقت ذاته الى "حصول الموافقات الأولية لإدراجهم ضمن الدفعة الثانية من التعيينات التي قد تصل الى ٣٠ الف درجة وظيفية في مديريات التربية وضمن حركة الملاك لعامي ٢٠١٨-٢٠١٩".
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