الهجرة تعلن اطلاق الوجبة الثالثة من منحة العودة وشمول 9733 عائلة عائدة

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الاحد، نع اطلاق الوجبة الثالثة من منحة العودة من النزوح الطارئ والبالغة مليون ونصف المليون دينار لكل عائلة عائدة، مشيرة الى شمول 9733 عائلة.
وأضافت الوزارة، أن "العوائل النازحة المشمولة بالمنحة يمكنها استلام المنحة المالية عن طريق البطاقة الذكية ابتداء من اليوم"، مؤكدة أنه تم "نشر أسماء المشمولين بالوجبة الثالثة عبر الموقع الالكتروني للوزارة".
وتابعت، أن "الوجبة شـمـلـت 2590 عائلة في محافظة نينوى و2393 عائلة في محافظة ديالى، فضلا عن شمول 1358 عائلة في محافظة الانبار و(956) عائلة في محافظة صلاح الدين إلى جانب شمول 2412 عائلة في بغداد، إضافة إلى (24) عائلة في محافظة كركوك".
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