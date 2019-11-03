الهجرة تعلن اطلاق الوجبة الثالثة من منحة العودة وشمول 9733 عائلة عائدة

وقـالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، تمت "المباشرة باطلاق صرف الوجبة الثالثة من المشمولين بمنحة العودة في بغداد ومحافظات البلاد"، مؤكدة أن "الوجبة شملت (9733) عائلة عائدة من النزوح الطارئ ومسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة".وأضافت الوزارة، أن "العوائل النازحة المشمولة بالمنحة يمكنها استلام المنحة المالية عن طريق البطاقة الذكية ابتداء من اليوم"، مؤكدة أنه تم "نشر أسماء المشمولين بالوجبة الثالثة عبر الموقع الالكتروني للوزارة".

وتابعت، أن "الوجبة شـمـلـت 2590 عائلة في محافظة نينوى و2393 عائلة في محافظة ديالى، فضلا عن شمول 1358 عائلة في محافظة الانبار و(956) عائلة في محافظة صلاح الدين إلى جانب شمول 2412 عائلة في بغداد، إضافة إلى (24) عائلة في محافظة كركوك".