مودي يدفع الهند نحو اليمين ويسعى لتنفيذ إصلاحات اقتصادية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

قضى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي معظم فترة ولايته الأولى في وضع الأساس لتحويل الهند لدولة جاذبة للمستثمرين الدوليين ودولة هندوسية بصورة واضحة. ويبدو أن مودي يضاعف جهوده الآن من أجل تحقيق هذه الأهداف.

فقد زار مودي نحو عشر دول منذ فوزه الساحق في الانتخابات التي أجريت في آيار/مايو الماضي، حيث سعى لاجتذاب الاستثمارات من الشرق الأوسط، و التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تكساس، واستقبل الرئيس الصيني شي جين بينج في منتجع ساحلي. كما اصطدم مودي مع ماليزيا وتركيا بسبب قراره المفاجئ بإلغاء الوضع الخاص بولاية جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي الداخل، كانت خطوة إلغاء الوضع الخاص بكشمير من ضمن عدة خطوات أثارت قلق المسلمين، الذين يشكلون نحو 15% من تعداد سكان الهند. وقد قاد حزب بهاراتيا جاناتا، الذي ينتمى له مودي، ويترأسه أقرب معاونيه اميت شاه، عدة تغيرات على قوانين طلاق المسلمين، كما قام بتحديث نظام تسجيل من شأنه تجريد نحو مليوني مواطن من المواطنة، بينهم الكثير من المسلمين.

ويسعى مودي وشاه أيضا لبناء معبد في مدينة أيوديا، موطن الإله رام. ويقود حزب بهاراتيا جاناتا منذ عقود معركة لبناء المعبد في نفس المكان الذي قامت فيه مجموعات هندوسية بإحراق مسجد يعود للقرن السادس عشر عام 1992، مما أدى لاندلاع أعمال عنف أسفرت عن مقتل ما لايقل عن 2000 مواطن، معظمهم من المسلمين.

ويبدو أن تبنى مودي لتوجه أكثر صرامة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، بالإضافة إلى الخطوات التي يتخذها لاسترضاء الأغلبية الهندوسية، أمورا تصرف نظر قاعدته عن المخاوف المتعلقة بأسوأ تباطؤ اقتصادي تشهده البلاد منذ ستة أعوام. ولكن قدرته على الإبقاء على استمرار الدعم ربما تكون مشروطة بتمرير إصلاحات صعبة من شأنها إطلاق الاقتصاد وإيجاد وظائف في ثالث رابع اقتصاد في آسيا.

ويقول ايان هول، الاستاذ بجامعة جريفيث الاسترالية ومؤلف كتاب " مودي وتجديد السياسة الخارجية الهندية " من الممكن أن يقول مودي وشاه إن لديهما التفويض للقيام بهذه الأعمال، على خلفية فوزهما في الانتخابات، وبالتأكيد هما يواجهان معارضة فعالة محدودة في البرلمان" مضيفا " مع ذلك، المسألة تتعلق بما إذا كانا سوف يحققان أيضا النمو وفرص العمل والإصلاحات الاقتصادية اللازمة لدعمهما".

وأوضحت بلومبرج أن قائمة الأعمال التي يتعين على مودي وشاه تنفيذ ما تتضمنته طويلة. فالنظام المصرفي مثقل بالديون المعدومة، ومن الصعب الاستحواذ على الأراضي من أجل الاستثمارات العامة، و قوانين العمل تجعل من الصعب على الشركات فصل العاملين، مما يدفع أغلبية من يحتاجون العمل إلى التوجه للقطاع غير الرسمي، كما أن الضرائب التي تم فرضها على السلع والخدمات، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2017 أخفقت في أن تجلب الإيرادادت المتوقعة بسبب سلسلة من الاستثناءات، بالاضافة إلى أن الاتجاهات الحمائية حرمت قطاعات رئيسية من المنافسة الأجنبية.

ويقول جوبال كريشنا اجاروال، المتحدث باسم الحزب الحاكم للشؤون الاقتصادية إن الحزب يتبنى دائما سياسة "يمين الوسط " ويهدف إلى التركيز على البنية التحتية والانضباط الضريبي وتنفيذ العقود لتعزيز النمو. وأضاف قائلا إنه في نفس الوقت، سوف يدفع الحزب لتطبيق عملية تسجيل مواطنين في أنحاء البلاد وقانون مدني موحد، وهى إجراءات تعرضت لمقاومة من جانب الأقليات في الماضي.

وأوضح" نحن نعتقد أيضا أن النزعة القومية والنمو الاقتصادي ليسا متعارضين مع بعضهما البعض، فتحقيق أهداف الرعاية الاجتماعية لا يمكن أن يتم بدون مال. فالنمو الاقتصادي هو الذي يجلب الرخاء- الذي يمكن بعد ذلك فقط توزيعه".

وتجدر الإشارة إلى أن مودي شهد حدوث بعض الأمور الإيجايبة . فقد قفزت الهند 14 مركزا لتشغل المركز 63 في التصنيف السنوي للبنك الدولي المتعلق بسهولة أداء الأعمال، الذي صدر مؤخرا. كما أعلنت حكومته عن خفض لضرائب الشركات بقيمة 20 مليار دولار وخفض رسوم على الأموال الأجنبية. كما ضخت الحكومة 10 مليار دولار في البنوك المتعثرة وخففت من القيود المفروضة على الاستثمارالأجنبي المباشر في قطاع التعدين وقطاعات أخرى.

ولكن هذه الخطوات قد تستعرق وقتا لتظهر نتائجها. فقد أعلن البنك المركزي الهندي في وقت سابق خفض توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاد العام الجاري إلى 1ر6%، حيث سوف تعد هذه النسبة الأقل التي يتم تسجيلها منذ سبعة أعوام. كما أن خفض ضرائب الشركات ربما يزيد من انخفاض الإيرادات التي تترنح بسبب الضرائب المفروضة على السلع والخدمات.وأدى ارتفاع الدين الاتحادي لانكماش مساحة الاقتراض بالنسبة للحكومات المحلية، كما أن حزمة التحفيز الأخيرة ربما تؤدي لارتفاع نسبة العجز النقدي إلى 7.5%، فيما تعد أعلى نسبة عجز يتم تسجيلها منذ ثمانية أعوام.

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وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة الاتحادية أغضبت بعض مسؤولي الولايات بمبادراتها المتعلقة بالرعاية الصحية والمياه والصرف الصحفي، وهى القطاعات التي عادة ما تكون ضمن صلاحية الحكومات المحلية في الولايات الهندية الـ29. وسعى مودي لمراقبة جمع القمامة وبناء البنية التحتية عبر تطبيقات على الموبايل، كما أن نظامه للرعاية الصحية مستقل عن الأطر الرسمية الحالية.

وقال نيلانجان سيركار، وهو استاذ مساعد بجامعة اشوكا، الذي قام بدراسة بشأن نتائج انتخابات الولايات الهندية" تعد المركزية الاستثنائية للسلطة سمة الحكومة الجديدة". وأضاف " على الرغم من أن تعزيز مودي لسلطته يمكن أن يساعد صنع السياسة الاقتصادية في دولة معقدة مثل الهند، فإنها من الممكن أن تأتي بنتيجة عسكية أيضا إذا قمعت الحكومة الأصوات الناقدة".

وأضاف" هذا هو الفخ الذي وقعت فيه الحكومات، وأعتقد أننا فى هذا الحال بالفعل".

وقد تبنت الحكومة بالفعل توجها متشددا تجاه انتقادات سياستها الخارجية والتجارية.

وكان مودي قد ألغى زيارة لأنقرة عقب أن انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرار الهند بإلغاء الوضع الخاص بجامو وكشمير خلال خطاب أمام الأمم المتحدة.

كما اتجه تجار زيت النخيل الهنود لإندونيسيا لاستيراد الزيت، بسبب مخاوف من احتمال أن يكبح مودي المشتروات من ماليزيا عقب أن قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد إن الهند " غزت واحتلت" كشمير.

ويشار إلى أنه بعد مرور فترة على إعلان اميت شاه، الذي يشغل أيضا منصب وزير الداخلية عن إلغاء الوضع الخاص بكشمير، مازالت خدمة الانترنت متوقفة في المنطقة، كما أن هناك قيودا على حركة المواطنين.

وربما يعد صعود شاه التغيير الأكثر أهمية خلال ولاية مودي الثانية. فإن شاه مثل مودي، يعد عضوا بمنظمة راشتريا سوايامسيفاك سانج القومية منذ دراسته بالجامعة. وتسيطر وزارة الداخلية التي يترأسها على قوات الشرطة في كشمير ومناطق أخرى.

ويقول راهور فيرما، الباحث بمركز الأبحاث السياسية ومقره دلهي، وكان قد ألف كتابا حول الهوية في السياسات الهندية " خلال الأعوام المقبلة، نتوقع أن يقوم مودي بدور مختلف للغاية، دور رجل دولة دولي وأكبر نفوذا"، مضيفا " في حين سوف يقوم أميت بدور الشخصية صاحبة التوجيه المحلي، حيث سوف يدفع لتنفيذ المشروعات الإيدولوجية".