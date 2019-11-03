أردوغان يعتقل 15 سياسيًا تركيًا بينهم رئيسة بلدية مقاطعة سراى بمدينة فان

يواصل نظام أردوغان انتهاكاته وقمعه المستمر ضد معارضيه فى تركيا، حيث ألقت السلطات التركية، القبض على 15 شخصًا، من بينهم جازيا دومان رئيسة بلدية مقاطعة سراي بمدينة فان التركية، التابعة لحزب الشعوب الديمقراطى.
وفقًا للبيان الذى أصدرته مديرية أمن مدينة فان الذى نشره موقع "تركيا الآن"، فإن السلطات التركية اتهمت رئيسة البلدية بما اعتبرته تنفيذ عملية هيكلة المجال النسائي للذين يعملون مع حزب العمال الكردستاني، ومن بين الذين ألقي القبض عليهم كل من مقدس كارا كوتش مرشح نائب فان عن حزب الشعوب الديمقراطى، وروجبين أكداغ مرشح رئاسة بلدية جوربينار التابع لحزب الشعوب الديمقراطي، كذلك جازيا دومان رئيسة بلدية ساراي التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي.
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