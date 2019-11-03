أبو زيد : الشعب العظيم آت وبيت الشعب لن يُطال

لفت النائب السابق ​أمل ابو زيد​ لمناسبة مسيرة الوفاء الى ​قصر بعبدا​ إلى ان "الشعب العظيم آت

والسكوت لن يستمر. سيّد بعبدا باق و​بيت الشعب​ لن يُطال إنه دائماً وأبداً رمز النضال وتبقى فخامة الرئيس تاريخاً للابطال".

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