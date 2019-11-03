وهاب: الحريري خذل حزب الله والرئيس عون محاولاً الخروج لتبرئة نفسه

لفت رئيس حزب التوحدي العربي الوزير السابق ​وئام وهاب​ إلى ان "​حزب الله​ والرئيس ميشال عون حاول حماية رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ولم يؤيدوا ​الحراك الشعبي​ حماية له فخذلهم محاولاً الخروج لتبرئة نفسه ثم الدخول على حصان أبيض لكن يبدو واضحاً أن الخروج ليس كالدخول".

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