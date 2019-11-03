لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سيزار أبي خليل​، خلال مشاركته في التظاهرة الداعمة لرئيس الجمهورية ​ميشال عون​ على طريق ​قصر بعبدا​، إلى أنّ "اللبنانيين اليوم يردّون على محاولات التزوير والافتراء الّتي تعرّضنا لها في الأيام الماضية".

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كانت هذه تفاصيل خبر أبي خليل من بعبدا: اللبنانيون اليوم يردون على محاولات التزوير والافتراء التي تعرضنا لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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