شدّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​حكمت ديب​، خلال مشاركته في التظاهرة الداعمة لرئيس الجمهورية ​ميشال عون​ على طريق ​قصر بعبدا​، على أنّ "الرئيس عون ليس لوحده ولا شيء يهزّه، وهذا الجمهور اليوم هو جمهوره، والصعاب الّتي مررنا بها لن تزيل هذا الشعب العظيم".

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كانت هذه تفاصيل خبر ديب من بعبدا: ميشال عون ليس لوحده ولا شيء يهزه وهذا الجمهور اليوم هو جمهوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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