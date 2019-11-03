مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مروجَي مخدرات وتضبط كمية منها

أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه "توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام شخصين بترويج المخدرات على متن سيارة نوع مرسيدس في محلة أدما. بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت المفرزة المذكورة من توقيفهما على متن السيارة ذاتها، وهما كل من: - ش. م. (مواليد عام 1977، سوري) - م. ر. (مواليد عام 1997، سوري)
وضبطت بحوزتهما: /40/ ظرفاً يحتوي قسم منها على مادة الكوكايين وقسم آخر من مادة باز الكوكايين، /5/ مظاريف بداخلها مادة السالفيا، كمية من حشيشة الكيف، مبلغ مالي و/3/ هواتف خلوية.
كما تبين ان (ش. م.) مطلوب للقضاء بموجب خلاصتي حكم بجرم شجار وإقامة غير مشروعة. التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
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