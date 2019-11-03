مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مروجَي مخدرات وتضبط كمية منها

أفادت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ انه "توافرت معلومات لدى ​مفرزة استقصاء جبل لبنان​ في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام شخصين بترويج ​المخدرات​ على متن ​سيارة​ نوع ​مرسيدس​ في محلة أدما. بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت المفرزة المذكورة من توقيفهما على متن السيارة ذاتها، وهما كل من: - ش. م. (مواليد عام 1977، سوري) - م. ر. (مواليد عام 1997، سوري)

وضبطت بحوزتهما: /40/ ظرفاً يحتوي قسم منها على مادة ​الكوكايين​ وقسم آخر من مادة باز الكوكايين، /5/ مظاريف بداخلها مادة السالفيا، كمية من ​حشيشة الكيف​، مبلغ مالي و/3/ هواتف خلوية.

كما تبين ان (ش. م.) مطلوب للقضاء بموجب خلاصتي حكم بجرم شجار وإقامة غير مشروعة. التحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص.