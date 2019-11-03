النشرة:اصابة 9 عسكريين بحادث سير وقع عند الكورنيش البحري في صيدا

افاد مرسل "​الخليج 365​" في صيدا، بأن تسعة جرحى من عناصر للجيش اللبناني سقطوا في ​حادث سير​ وقع عند الكورنيش البحري في صيدا بين ​سيارة​ نوع ب.م لون فضي والية عسكرية وجرى نقلهم الى ​مستشفيات​ المدينة وفتحت ​الشرطة العسكرية​ تحقيقا بالحادث.

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