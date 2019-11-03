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وقفة تضامنية مع رئيس الجمهورية في سيدني وملبورن

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تظاهر مسؤولو ​التيار الوطني الحر​ وكوادره ومناصروه في ​سيدني​ و​ملبورن​ بالتزامن مع التظاهرة المؤيدة ل​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ التي تنظم في ​لبنان​ .

ففي سيدني، كانت وقفة تضامنية نظمتها هيئة سيدني في التيار الوطني الحر دعما للرئيس عون، تحت عنوان :"نحن مع الرئيس لأنه كرامتنا وفخرنا ومعه لمحاسبة كل الفاسدين وبناء لبنان الذي نحلم به".

اما في ملبورن، فكانت الوقفة التضامنية تحت شعار "مكملين ما في شي بيوقفنا" نظمها التيار في ملبورن دعما للرئيس عون .

وفي الوقفتين رفعت الاعلام اللبنانية والاوسترالية وصور رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ​جبران باسيل​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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