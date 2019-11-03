تظاهر مسؤولو التيار الوطني الحر وكوادره ومناصروه في سيدني وملبورن بالتزامن مع التظاهرة المؤيدة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي تنظم في لبنان .
ففي سيدني، كانت وقفة تضامنية نظمتها هيئة سيدني في التيار الوطني الحر دعما للرئيس عون، تحت عنوان :"نحن مع الرئيس لأنه كرامتنا وفخرنا ومعه لمحاسبة كل الفاسدين وبناء لبنان الذي نحلم به".
اما في ملبورن، فكانت الوقفة التضامنية تحت شعار "مكملين ما في شي بيوقفنا" نظمها التيار في ملبورن دعما للرئيس عون .
وفي الوقفتين رفعت الاعلام اللبنانية والاوسترالية وصور رئيس الجمهورية ووزير الخارجية جبران باسيل.
كانت هذه تفاصيل خبر وقفة تضامنية مع رئيس الجمهورية في سيدني وملبورن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.