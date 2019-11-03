بدء توافد المشاركين بيوم الوفاء للرئيس عون إلى طريق قصر بعبدا

بدأ مناصرو ​التيار الوطني الحر​ بالتوافد إلى طريق ​قصر بعبدا​ للمشاركة بيوم الوفاء للرئيس ميشال عون بمناسبة ختام السنة الثالثة لولايته. وكان قد أفاد مراسل "النشرة" في النبطية بأنّ "بدعوة من "التيار الوطني الحر"، تجمع مناصرو التيار في قرى وبلدات الزهراني لاسيما طنوريت وعين الدلب ومغدوشة، وانطلقوا في مسيرة سيارة ليلتقوا في أول صيدا عند منطقة الأولي، ولينطلقوا بعدها إلى بعبدا حيث مقرّ رئاسة الجمهورية".

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