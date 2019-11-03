صحناوي: الشعب بالساحة الأخرى شعبنا ومطالبنا واحدة ولكن هناك من يحاول أن يفرق بيننا

ركّز عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي، في كلمة له خلال مشاركته فيالتظاهرة الداعمة لرئيس الجمهورية ميشال عون على طريق قصر بعبدا،على أنّ "الشعب في الساحة الأُخرى هو شعبنا ومطالبنا واحدة، ولكن هناك من يحاول أن يُفرّق بيننا، ومن يقول "كلن يعني كلن" يخطف الثورة".
وعمّا إذا كان هناك فاسدون في "التيار الوطني الحر"، لفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّه "إذا كان هناك فاسدون فسنضعم في السجن، لكن أعتقد أنّه لا يوجد فاسدون في "التيار"، ونحن من وضعنا القوانين الثلاثة المتعلّقة برفع السرية المصرفية والحصانة واستعادة الأموال المنهوبة".
وبيّن صحناوي "أنّنا قدّمنا القوانين منذ أشهر عدّة، وسقطوا في العجلة، لذلك يُسأل من لَم يصوّت على العجلة".
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