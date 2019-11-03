صحناوي: الشعب بالساحة الأخرى شعبنا ومطالبنا واحدة ولكن هناك من يحاول أن يفرق بيننا

ركّز عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​نقولا صحناوي​، في كلمة له خلال مشاركته فيالتظاهرة الداعمة لرئيس الجمهورية ​ميشال عون​ على طريق ​قصر بعبدا​،على أنّ "الشعب في الساحة الأُخرى هو شعبنا ومطالبنا واحدة، ولكن هناك من يحاول أن يُفرّق بيننا، ومن يقول "كلن يعني كلن" يخطف الثورة".

وعمّا إذا كان هناك فاسدون في "​التيار الوطني الحر​"، لفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّه "إذا كان هناك فاسدون فسنضعم في السجن، لكن أعتقد أنّه لا يوجد فاسدون في "التيار"، ونحن من وضعنا القوانين الثلاثة المتعلّقة برفع ​السرية المصرفية​ والحصانة واستعادة الأموال المنهوبة".

وبيّن صحناوي "أنّنا قدّمنا القوانين منذ أشهر عدّة، وسقطوا في العجلة، لذلك يُسأل من لَم يصوّت على العجلة".